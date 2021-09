Una giornata con la Sinistra Chiara e la candidata Chiara Guzzo

La Sinistra Chiara e la candidata sindaca Chiara Guzzo invitano i cittadini a passare sabato 25 settembre insieme con un programma pieno di iniziative, rivolte soprattutto alle famiglie e ai bambini in particolare.

MATTINO (in Via Milano, dalle ore 10.00)

Al Banchetto incontrando Chiara e La Sinistra Chiara e partecipando al “Flash lab” di costruzione di burattini in preparazione dell’evento del pomeriggio al Museo del Tessile.

POMERIGGIO (Museo del Tessile, dalle ore 16.00)

ListainFesta ricco programma di avvenimenti che prevede:

16.00

Burattini che spettacolo! con Elis Ferracini. A seguire microfono aperto per chi voglia dire la propria sulla città e in tutti i modi del mondo

17.00

l’esperienza di STRAGEDIE, narrazione sulle stragi fasciste dal dopoguerra in poi e Roberta Dubac, donna di Capodistria e capolista di LSC (attrice e scrittrice) che presenta ed interpreta ERAVAMO FRATELLI, narrazione dell’arrivo in Istria dei profughi bosniaci durante la guerra nei Balcani dei primi anni ’90 (racconto ancora oggi attuale nel tragico ripetersi della Storia e nell’appello alla nostra umanità).

a seguire microfono aperto, dando di nuovo spazio a contributi dei partecipanti alla festa

a seguire LA GRAMMATICA DELLA DEMOCRAZIA

da burattinairesistenti.org – gran finale del flash lab dei bambini con burattini, riedizione bustese dell’esperienza svolta da Ferracini ad Anzola dell’Emilia in cui con i bambini si è realizzato un percorso dedicato alla Costituzione e al 75° compleanno della Sig.ra Italia.

19.00

APERIVIVO aperitivo e chiacchiere con Chiara e tutta La Sinistra CHIARA

(per l’aperitivo necessaria prenotazione al 371 3658019)

Per la partecipazione all’iniziativa pomeridiana è necessario essere dotati di Green Pass (in ottemperanza alle disposizioni governative).