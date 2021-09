Gonzalez concede il bis: il pilota del team ParkinGo vince a Barcellona

Quello in corso è un mese di settembre memorabile per Manuel Gonzalez e per il team ParkinGo di Gallarate, la struttura della famiglia Rovelli che da anni gareggia nelle gare mondiali delle moto derivate di serie.

Il giovane pilota spagnolo in sole due settimane ha vinto la prima gara iridata in carriera nella Supersport (a Magny Cours), ha gareggiato per la seconda volta nel Motomondiale con una MV Agusta di classe Moto2 e – nell’ultimo weekend – ha colto un altro successo in Supersport preceduto da una Superpole e dal secondo posto in Gara1. Teatro delle ultime imprese è stato il circuito di Barcellona dove è andato in scena il GP della Catalogna.

In Gara1 ManuGass era finito alle spalle dello svizzero Krummenacher al termine di una gara caratterizzata dalla pioggia caduta subito dopo il via: lo spagnolo ha così cambiato la sua Yamaha R6 ma è stato costretto a una rimonta che lo ha fatto risalire sino al secondo gradino del podio. In Gara2 altro capolavoro: dopo 13 giri di battaglia nei quali Gonzalez è stato spesso in testa, lo spagnolo ha commesso un piccolo errore ed è sceso in quarta posizione. A quel punto però si è scatenato, ha frantumato il record della pista e sorpassato nell’ordine Krummenacher, Tuuli (ottimo sulla MV Agusta) e infine De Rosa con cui ha ingaggiato l’ultimo duello che ha incoronato vincitore il pilota del team ParkinGo.

A quattro gare dalla fine Gonzalez è risalito sino alla terza posizione della classifica mondiale, comandata dallo svizzero Aegerter davanti al sudafricano Odendaal, anch’essi su Yamaha. Il margine di vantaggio del pilota elvetico è ancora molto ampio, 302 punti contro i 257 di Odendaal e i 203 dello spagnolo “gallaratese”, ma i giochi sono ancora aperti con 200 punti ancora in palio nei quattro weekend rimasti. Sognare, in casa ParkinGo, non costa nulla.