Inaugurato il nuovo skate park delle Bustecche

È ufficialmente aperto il nuovo skate park delle Bustecche: un grande spazio, con grande illuminazione, che in un futuro potrà essere ampliato maggiormente, dando occasione alla struttura di salire di livello.

Si tratta di uno degli skater park più grandi della provincia, che è andato a sostituire e a ridare vita ad un campo ormai da troppo tempo abbandonato.

«Questa struttura è stata realizzata con la partecipazione diretta dei ragazzi, che hanno scelto la modalità di disposizione delle rampe – ha affermato il sindaco Davide Galimberti, prima di prendere in mano uno skateboard e provare lui stesso il brivido di questo sport – Un progetto partecipato, per cui dobbiamo ringraziare gli appassionati e la struttura amministrativa del comune che ha realizzato tutto in poco tempo. Questo era un campo abbandonato. La riqualificazione degli spazi pubblici genera effetti benefici. E sono in corso lavori qualificazione del centro sportivo del calcio, che accompagnano l’auspicio di avere una struttura vivace con tante discipline».

«Lo skate park è stato creato grazie a questa amministrazione con un lavoro costante insieme agli skater – ha raccontato Matteo Capriolo, Presidente del consiglio di quartiere delle Bustecche – Come consiglio di quartiere ci siamo spesi per incontrare tutti i ragazzi e abbiamo voluto portarli qui alle Bustecche, punto strategico soprattutto grazie alla vicinanza con l’università, le scuole medie e l’oratorio”.