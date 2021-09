La Pro Patria torna a Salò per affrontare il Trento

Una in Coppa Italia (d’ufficio, aspettando l’esito dell’appello), una in campionato: la Pro Patria conti alla mano si ritrova con le tasche vuote dopo le prime due gare ufficiali giocate in questa stagione.

La vittoria contro la FeralpiSalò per la coppa è stata – al momento – ribaltata in sconfitta dal giudice sportivo, mentre l’esordio in campionato allo “Speroni” contro l’Albinoleffe ha esposto i tigrotti a un amaro ko.

A Busto Arsizio si continua a lavorare per migliorare. L’obiettivo è quello di riuscire a fare punti nella prossima gara, che vedrà la Pro impegnata contro il Trento per la seconda giornata di campionato.

La trasferta di sabato 4 settembre (fischio d’inizio ore 17.30) non sarà però fino al Trentino perché il “Briamasco” sta subendo dei lavori per poter rispondere ai canoni richiesti dalla Serie C. La gara si giocherà al “Turina” di Salò e vedrà così i tigrotti tornare in riva al Garda a due settimane dalla chiacchierata gara di Coppa Italia.

Scontata la squalifica, per mister Luca Prina sarà l’esordio sulla panchina biancoblu in campoinato, sperando che il suo contributo da bordo campo possa dare ai suoi ragazzi lo sprint giusto per conquistare i primi punti.

Il Trento intanto continua a dimostrarsi squadra di gran carattere: dopo aver espugnato il campo della Triestina 1-0 in Coppa Italia, alla prima di campionato i trentini hanno pareggiato 0-0 a Piacenza. Un buon inizio per una neopromossa che, viste le premesse, si potrebbe candidare a sorpresa del Girone A.

Intanto è stata aperta la prevendita per la gara di sabato:

Aurora Pro Patria 1919 comunica le modalità di acquisto biglietti per la Seconda Giornata di Campionato Trento – Pro Patria, in programma Sabato 4 Settembre alle ore 17.30 presso lo stadio “Lino Turina” di Salò.

La prevendita è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di Sabato 4 Settembre, escluso il settore ospite, la cui prevendita chiuderà Venerdì 3 Settembre, alle ore 19.00.

MODALITÀ

– Online sul sito http://www.vivaticket.it.

– Presso i punti vendita autorizzati:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

– Presso la biglietteria dello stadio “Lino Turina” il giorno della Gara a partire dalle ore 15.00.

I PREZZI

TRIBUNA COPERTA (302 posti):

Prezzo intero: euro 20.00 (esclusi i diritti di prevendita)

Bambini 6-12 anni: euro 10.00 (esclusi i diritti di prevendita)

TRIBUNA SCOPERTA ALTA (178 posti):

Prezzo intero euro 10.00 (esclusi i diritti di prevendita

Bambini 6-12 anni: euro 5.00 (esclusi i diritti di prevendita)

TRIBUNA SCOPERTA BASSA (372 posti):

Prezzo intero: euro 10.00 (esclusi i diritti di prevendita)

Bambini 6-12 anni: euro 5.00 (esclusi i diritti di prevendita)

Bambini fino ai 5 anni: euro 1.00 (esclusi i di diritti di prevendita)

SETTORE OSPITI (260 posti):

Prezzo intero: euro 10.00 (esclusi i diritti di prevendita)

Bambini 6 -12 anni: euro 5.00 (esclusi i diritti di prevendita)

Bambini fino ai 5 anni: euro 1.00 (esclusi i diritti di prevendita)

* Under 5 anni: 1 euro in tutti i settori dello stadio “Lino Turina”.

** Gli Under 14 anni per accedere all’impianto dovranno essere accompagnati da persona maggiorenne.

Per l’accesso allo Stadio sarà obbligatorio essere in possesso di un documento di identità in corso di validità e della certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS).

È obbligatorio inoltre, indossare mascherina di tipo chirurgico prima dell’ingresso e durante la permanenza nell’impianto sportivo.