La Scuola di Teatro Oplà riparte con una sede in più

Oplà e la sua scuola di teatro tornano più carichi che mai: corsi appassionanti e nuove sedi da esplorare perché a Tradate e Besnate si aggiunge Caronno Varesino, grazie alla forte volontà dell’amministrazione comunale.

Dopo un anno e mezzo dove il corpo e la relazione con l’altro sono stati messi in secondo piano, Oplà si pone l’obiettivo di essere in primis un luogo di incontro con sé e con un gruppo.

I corsi verranno attivati in assoluta sicurezza, rispettando tutte le norme vigenti anti Covid-19 e verrà garantito il proseguo a distanza anche in caso di lock down. I corsi si rivolgono ad adulti, ragazzi e bambini. In generale a tutte quelle persone che, per un motivo o per un altro, vogliono “Fare Teatro”. I perché sono tanti, ciascuno ha i propri: «Per conoscere nuove persone», racconta un corsista, «per scoprire il proprio corpo» racconta un altro. C’è poi chi si è iscrive per sconfiggere la timidezza, broccolare o imparare a parlare davanti a un pubblico, per giocare, divertirsi, imparare a stare in gruppo, per provare a stare sul palco, scoprire un talento o per lavorare sulle emozioni.

In molte lingue come il francese (jouer), l’inglese (to play), il tedesco (spielen), l’ungherese (játszik) il verbo “recitare” coincide col verbo “giocare”: «Questa radice etimologica, per noi di Oplà è sicuramente fondamentale – spiegano gli attori della compagnia che saranno i docenti dei corsi – Il gioco teatrale è divertimento, apprendimento, istinto, libertà, sperimentazione, scoperta, creatività e crescita».

TRADATE PROVE APERTE ( in piazza Unità d’Italia n. 9)

Bambini – Mercoledì 22 e 29 settembre ore 17.00-18.00

Superiori Mercoledì – Mercoledì 22 e 29 settembre ore 18.00-20.00

Adulti – Mercoledì 22 e 29 settembre ore 20.30-22.30

Medie – Giovedì 23 e 30 settembre ore 17.00-18.30

Giorni dei corsi a Tradate

Bambini: Mercoledì 17.00-18.00

Ragazzi medie: Giovedì 17.00-18.30

Adolescenti superiori 1: Mercoledì 18.00-20.00

Adolescenti superiori 2: Giovedì 18.30-20.30

Adulti: Mercoledì 20.30-22.30

BESNATE PROVE APERTE (Sala delle culture, via Milyus n.6)

Bambini e Ragazzi: 22 e 29 settembre ore 17.00-18.30

Adulti: 20 e 27 settembre ore 20.30-22.30

Giorni dei corsi a Besnate

Bambini: Lunedì 17.00-18.00

Ragazzi: Mercoledì 15.30-17.00

Adulti: Lunedì 20.30-22.30

Caronno Varesino

Lunedì 17.00-18.00

Per maggiori informazioni o prenotare una provare scrivere a info@oplateatro.it oppure 348 3249411.