L’eurodeputato Brando Benifei a Busto per Maggioni

Sabato 18 settembre alle ore 19.15 l’europarlamentare Brando Benifei, capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, sarà a Busto Arsizio per sostenere il candidato sindaco Maurizio Maggioni e i candidati della lista PD.

L’appuntamento è presso il Bar Calma e Gesso di via Antonio Pozzi, 7, per un’apericena con dibattito dal titolo “Europa e politiche giovanili: uno sguardo oltre la dimensione cittadina”. Modera l’evento il segretario PD Paolo Pedotti.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero +39 353 4328131 , indicando se si possiede green pass necessario per la presenza al chiuso in caso di pioggia.