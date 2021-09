Una mostra fotografica per celebrare i 50 anni del Cai di Gazzada Schianno

In occasione del 50º anniversario della fondazione della sede, il Cai di Gazzada Schianno organizza una mostra fotografica dal titolo “Legàmi”.

La mostra sarà inaugurata il 10 settembre ed è allestita presso la sede in via Roma 18 a Gazzada Schianno. Questi gli orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:00. Sabato 11/9 23/10 20/11 e 11/12 dalle ore 10:00 alle 12.

Domenica 12/9 24/10 e 21/11 e 12/12 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ultimo giorno per visitare la mostra sarà domenica 2 gennaio. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Gazzada Schianno