Il Museo Agusta celebra il mito dell’A109

Fondazione Museo Agusta in collaborazione con Leonardo attraverso la sua divisione Elicotteri organizza per domenica 26 settembre, in occasione delle “Giornate europee del Patrimonio”, un evento al Museo Agusta in ricordo dei cinquant’anni del primo volo dell’elicottero A109 (4 agosto 1971).

L’apertura del museo è prevista come di consueto alle 9.30. Il programma prevede un primo appuntamento ufficiale alle ore 10.30 con l’apertura di un distaccamento dell’Ufficio di Poste Italiane di Busto Arsizio per un annullo filatelico sul francobollo della cartolina commemorativa.

L’annullo postale è realizzato nel formato ovale orizzontale e riproduce un bozzetto a mano libera. Dopo l’utilizzo nella giornata del 26 settembre, il timbro sarà disponibile allo sportello filatelico di via Mazzini 9, a Busto Arsizio per 4 mesi prima di essere poi depositato al Museo Storico della Comunicazione di Roma entrando a far parte della collezione storico postale.

Al gift shop saranno disponibili per l’acquisto alcuni gadget celebrativi a tiratura limitata, come la polo, la maglietta, la patch e il cappellino del 50° anniversario del primo volo oltre alla cartolina stampata per l’occasione.

Durante la giornata, in cui al Museo si celebra anche la “Giornata Europea per il Patrimonio”, saranno presenti alcuni ex lavoratori che, come speciali guide, si metteranno a disposizione dei visitatori per raccontare aneddoti e curiosità sul progetto A 109, un vero patrimonio per la cultura industriale di Agusta, oggi Leonardo divisione Elicotteri.

Un progetto dal forte valore storico poiché fu il primo interamente concepito e realizzato a Cascina Costa e che portò sul mercato un elicottero leggero multiruolo diventato in breve tempo un punto di riferimento per il settore.

Fino a quel momento Agusta, infatti, aveva realizzato numerosi elicotteri su licenza estera e aveva provato a sviluppare progetti propri che, però, non erano andati oltre la fase di prototipo.

Tempo permettendo, alle ore 15.30 un AW109 sorvolerà il Museo per un emozionante saluto.

Alle ore 16.30 chiusura dell’Ufficio Postale mentre il Museo resterà aperto con i consueti orari fino alle 18.

L’accesso al Museo come da disposizione di legge sarà consentito previa presentazione del Green Pass.