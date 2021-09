Openjobmetis a Cremona per la Supercoppa: in palio due punti “veri”

La formula della Supercoppa di basket varata lo scorso anno, in piena pandemia, divide in pratica le squadre partecipanti in due gruppi. Quelle già pronte e più quotate giocano per sollevare il primo trofeo stagionale, quelle rinnovate in maniera profonda invece la affrontano con la volontà di fare risultato ma soprattutto con la necessità di prepararsi al meglio per il campionato.

Quest’anno, alla seconda edizione con questo programma (gironi di qualificazione, poi tabellone con 8 squadre a eliminazione diretta), si è vista chiaramente questa distinzione, con alcune formazioni in pieno rodaggio e altre molto più “sul pezzo”. La Openjobmetis fino a questo momento è rimasta a guardare, perché nella prima giornata i biancorossi hanno riposato (i gironi sono a tre squadre) e darà il via al proprio cammino nel tardo pomeriggio di lunedì 6 (ore 18,30) al PalaRadi di Cremona contro la Vanoli padrona di casa.

Il team di coach Galbiati ha perso all’esordio a Sassari contro la Dinamo, favorita per il passaggio del turno, restando però a lungo in partita pur con una formazione rimaneggiata. Senza Miller, Harris e McNeace, la Vanoli si è arresa 83-74 mettendo in luce un Tinkle caldo e un Poeta già nei panni del capitano coraggioso (17 punti a testa) ai quali ha affiancato numerosi giovani tra cui l’attesissimo Matteo Spagnolo, talento brindisino di proprietà del Real Madrid.

Se la Openjobmetis vorrà provare a partire con il botto dovrà quindi fare attenzione perché Cremona non concederà nulla; Varese cercherà di migliorare quei meccanismi difensivi apparsi ancora “under construction” durante l’amichevole con Tortona senza tuttavia perdere la propria pericolosità offensiva. Probabilmente Vertemati non schiererà Anthony Beane, che ha riportato un piccolo infortunio in allenamento (senza per fortuna subire lesioni), uno scenario già visto a Gressoney dove però c’era Amato, aggregato al gruppo, a dare una mano. Vedremo quindi assetti con Kell in guardia oltre a Wilson (con De Nicolao in regia) e altri accorgimenti che non dovrebbero comunque cambiare volto alla squadra.

DIRETTAVN

La partita del PalaRadi sarà raccontata azione dopo azione sul nostro giornale nella prima diretta interattiva della stagione per quanto riguarda il basket. Il live sarà a disposizione dei lettori dal primo pomeriggio di lunedì: per interagire si potrà scrivere nello spazio commenti o usare l’hastag #direttavn su Twitter o Instagram.