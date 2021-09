Il programma di venerdì di Bustofolk

Seconda giornata per il festival interceltico Bustofolk, giunto alla sua ventesima edizione. Venerdì sarà possibile visitare la mostra sui Celti, partecipare ad un corso di danze irlandesi, ascoltare dell’ottima musica e cenare ai food truck.

Imperdibile, alle 19:00, il primo stage di danze Folk Nordeuropee a cura delle insegnanti Gens d’Ys. Il livello base dei passi e le coreografie semplici, rendono il corso adatto a tutti. La partecipazione è gratuita, posti limitati, per prenotazione scrivere a info@gensdys.it .

Nell’area concerti alle 20.30 aprirà la serata il musicista lombardo Adriano Sangineto, appassionato di strumenti popolari, ne suona numerosi sia a fiato, sia a corda. Impegnato nella costante ricerca di nuove sonorità in svariati ambiti musicali, dalla musica antica a quella moderna, passando il new age e il pop, ha sviluppato una tecnica personalizzata che trasforma l’arpa celtica in uno strumento di grande coinvolgimento. Torna al Bustofolk con una grande esperienza internazionale acquisita nei festival bardici di tutta Europa.

Seguirà, alle 21.00, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse, lo spettacolo dell’Accademia danze irlandesi Gens d’Ys. Un’esibizione avvincente in cui le danze tradizionali sono la base per nuove dinamiche coreografie, pronte a sprigionare tutta l’energia accumulata durante il lockdown.

In un crescendo di ritmi dalle 22.30 saranno sul palco i sei musicisti della band Uncle Bard and the Dirty Bastards (Lombardia). Con un concerto imperdibile, perché i folk-rockers di Busto, dopo aver viaggiato anche negli USA, tornano al Bustofolk per presentare il loro ultimo album, uscito nell’aprile del 2020, con dodici brani inediti.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Tutte le manifestazioni si terranno anche in caso di maltempo e si svolgeranno nel rispetto delle norme igenico-sanitarie anti Covid-19.

E’ necessario iscriversi alle diverse attività.

La capienza per i concerti è limitata e i posti andranno ad esaurimento.

Prenotazioni ed Informazioni sul sito: www.bustofolk.it

Costi:

10 euro ingresso giovedì

15 euro ingresso venerdì

15 euro ingresso sabato

20 euro ingresso domenica

40 euro ingresso tutto incluso

Sconti sull’acquisto di biglietti per diverse giornate

Fino ai 12 anni ingresso gratuito

Invalidi 100% + accompagnatore