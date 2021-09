Rugby Varese, comincia il cammino con uno staff dal cuore biancorosso

La stagione del Rugby Varese è ufficialmente cominciata. La squadra si è già radunata domenica scorsa per svolgere un breve allenamento seguito da una bella giornata di team building e da questa settimana ha iniziato ad allenarsi a pieno regime. Non mancherà una dura preparazione fisica e atletica, in vista dell’inizio del campionato ma anche per le amichevoli prestagionali, che si svolgeranno nel corso di settembre.

La staff tecnico della squadra ha visto una rivoluzione consistente. Infatti i biancorossi possono contare su un team di allenatori del tutto rinnovato e fatto in casa, perché i nuovi tecnici sono tutti ex giocatori del Varese. I nuovi innesti sulla panchina del club sono Marco Bottelli, Stefano Piazza, Silvio Repossini e Davide Davincini e saranno accompagnati da Mario Galante, che guida il Varese da diverse stagioni. Il trio composto da Bottelli, Piazza e Repossini ha invece diretto il Rugby Malpensa nella stagione pre Covid.

Davide Davincini, storico mediano di mischia del club biancorosso, si prepara invece per la sua prima esperienza da allenatore e insieme a Piazza baderà agli skills e ai movimenti dei trequarti. Galante, Bottelli e Repossini si occuperanno invece della mischia e delle fasi statiche. La squadra potrà quindi contare su uno staff tecnico numeroso e vario e che ha molta voglia di mettersi in gioco.

Per quanto riguarda la rosa dei senior, ci sarà qualche uscita e qualche entrata. Due o tre giocatori lasceranno il “Levi” per motivi personali, mentre si vedrà anche qualche ritorno e nuovi arrivi, principalmente provenienti dal Malpensa Rugby, che si è momentaneamente sciolto.

Alla guida della squadra è stato ampiamente confermato l’attuale capitano del Varese, ovvero Mattia Borello. Per il resto, nel complesso, gli allenatori potranno contare su una formazione giovane ed entusiasta, accompagnata da diversi veterani come Bosoni, Bobbato e altri.

«Sono molto contento di tornare qui a Varese – esordisce coach Bottelli – Questo posto, il campo di Giubiano, è come casa mia, ho giocato qui per molti anni e ci ho lasciato il cuore. Non mi aspettavo di essere contattato dal club, è stata una situazione inaspettata, ma dopo aver ascoltato la proposta ho accettato. Ritrovo molti ex compagni di squadra che sono ancora qui nell’ambiente, una cosa che mi fa davvero molto piacere. Abbiamo una buona base di giocatori su cui lavorare e ricomporre un bel gruppo anche fuori dal campo. I presupposti per far bene ci sono e non ci resta che metterci al

lavoro».