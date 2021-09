Seconda edizione dell’Ecorun per riempire il centro di Varese di solidarietà, sport e bellezza

Dopo il successo della prima edizione del 2019, e dopo lo stop causato dal Covid – che ha però dato agli organizzatori l’occasione di creare una “virtual race” – torna dal vivo “EcoRun Varese – Festa dell’Ecologia e dello Sport” la cui seconda edizione è in programma sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 in centro città, organizzata da asd EcoRun Varese con la collaborazione di asd Campus Varese Runners e del Comune di Varese.

Madrina dell’evento sarò Filippa Lagerback, mentre ospiti eccezionali saranno Claudio Chiappucci e Patrizia Majorca.

Le giornate saranno dedicate, in collaborazione e con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Varese, di Camera di Commercio e Varese Sport Commission, alla solidarietà ed alle tematiche ambientali «Argomenti che vedono la Città Giardino in prima linea nel conservare e valorizzare le nostre bellezze naturali spiegano gli organizzatori – Il verde e movimentato paesaggio varesino ben si presta alle attività sportive in generale, che incontrano il favore di moltissimi appassionati del podismo, sia professionisti sia dilettanti».

Molti sono gli eventi collaterali aperti a tutti: passeggiate guidate e accompagnate, visita ai rifugi antiaerei, biciclettata e Ping-Pong in centro città. E poi il concerto e le conferenze in Sala Montanari, i laboratori per bambini al Parco Gioia di Villa Mylius.

Tutti gli appuntamenti, i contenuti, i protagonisti, gli sponsor, i sostenitori e le modalità per partecipare ad una o più iniziative sono dettagliati sul sito ufficiale www.ecorunvarese.it.

COME PARTECIPARE

Per le corse di 5 e 10 km non competitive la quota rimane di € 10 e l’iscrizione sarà possibile, oltre che online sulla piattaforma APPNRUN. Qui per la 10 chilometri, e qui per la 5 chilometri, anche presso lo Sport Village in piazza Monte Grappa nei seguenti giorni e orari: sabato 25/9 pomeriggio dalle 14 alle 18 e domenica 26/9 prima della partenza dalle 7.30 alle 8.45.

I partecipanti intenzionati a cimentarsi nella gara competitiva di 10 km (prima corsa omologata Fidel nazionale in assoluto nella città di Varese) a tariffa eccezionalmente agevolata e mantenuta fissa a 15 €. Per questa gara competitiva è necessario disporre di Green Pass valido e iscriversi online sulla piattaforma ENDU / OTC Mysdam.

Il pacco gara andrà ritirato sabato 25 pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 presso lo Sport Village e domenica 26 mattina dalle 7.30 alle 8.45 presso il cortiletto d’onore ai giardini estensi.