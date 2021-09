In trasferta a Novara con il club Passione Biancorossa

Il Varese in questa stagione ha finalmente, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, ritrovato il pubblico sia in casa, sia in trasferta.

Domenica 3 ottobre (ore 15.00) per i biancorossi ci sarà la “classica” contro il Novara, che in estate ha visto cadere la vecchia società a nascerne una nuova che è ripartita dalla Serie D.

Per l’occasione il club dei tifosi varesini “Passione Biancorossa” organizza la trasferta verso lo stadio “Piola”. La partenza è fissata per le ore 12 allo stadio “Franco Ossola”. Il costo sarà di €25 compreso di biglietto. Bisognerà confermare entro giovedì 30 settembre ad Antonella: 3382584390.

Per assistere alla gara è obbligatorio il green pass.