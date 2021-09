Tre candidati sindaco in corsa per Leggiuno

Sono tre i candidati sindaco per Leggiuno alle prossime elezioni amministrative, appoggiati da tre liste civiche. In campo ci sono molti volti noti per il loro impegno in politica negli anni precedenti e qualche nuovo ingresso. Il piccolo paese del Lago Maggiore, poco più di 3600 abitanti, sede dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso e non solo, vede in corsa tre uomini.

L’attuale sindaco, Giovanni Parmigiani ha deciso di candidarsi per il secondo mandato. Appoggiato dalla lista “Libertà è partecipazione”, l’attuale primo cittadino ha fin dall’inizio dichiarato la sua volontà di proseguire il lavoro fatto fino ad ora e in lista ci sono per lo più nomi dell’attuale maggioranza.

In corsa anche Stefano Introini, ex dirigente del comune di Luino trasferitosi per lavoro a Roma che ha deciso di scendere in campo per “sua“ Leggiuno con la lista “Leggiuno per il Lago Maggiore 2021-2016”. Tra i nomi della lista anche Tiziana Petoletti e Domenico Bavila, ex candidati sindaci delle elezioni del 2006.

Il terzo candidato sindaco è Riccardo Valena, anche lui già conosciuto in paese per la sua esperienza decennale di Vicesindaco durante i due mandati di Riccardo Costantinti. Candidato durante le elezioni del 2016, torna in corsa con la lista civica “Siamo Leggiuno”, tra i quali c’è il nome di Graziella Giacon, ex sindaco di Laveno Mombello.

