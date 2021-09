Un labirinto verde ai Giardini Estensi: arriva la Varese Design Week

Torna dopo il Covid la Varese Design Week: sesta edizione dell’evento che celebra la creatività varesina nel design e nella produzione. Nata nel 2016, vede quest’anno curatrici della manifestazione Nicoletta Romano, presidente dalla fondazione della manifestazione, Silvana Barbato e Maria Rosaria Iglio.

«Senza dimenticare il nostro Presidente d’Onore, fin dalla prima edizione, il maestro Marcello Morandini che ha disegnato per noi anche il logo – spiega Nicoletta Romano – E che quest’anno nella sua nuova Fondazione ospiterà alcuni dei più significativi incontri».

UNA ESPOSIZIONE IN VIA STAURENGHI, NELLA PALAZZINA STORICA DI BANCA WIDIBA

Anche quest’anno la sede varesina di Banca Widiba in Via Staurenghi 11 ospiterà il Temporary della VDW, luogo dedicato all’esposizione di oggetti di design. Dal 23 al 26 settembre opere di designer italiani e stranieri saranno esposte al pubblico e presentate seguendo un percorso progettato e realizzato dalla designer Beatrice Gallini. E che vedrà coinvolti giovani colleghi come Eleonora Castagnetti Botta, Stefano Zellner, Massimiliano Della Monaca, Filippo Protasoni, Vito Scamarcia. Il tema guida della sesta edizione, Labyrinth#2 ispira l’allestimento: gli oggetti si rivelano ai visitatori attraverso “tappe” segnate da una ritmica divisione degli spazi interni.

LE INSTALLAZIONI

Le installazioni nel centro città sono sempre più il cuore della manifestazione, la prova tangibile della creatività varesina, così come accade a Milano per la creatività italiana. Protagonista principale sarà lo spettacolare labirinto di bambù ai Giardini Estensi, ma anche le altre opere vogliono sorprendere e far interagire i cittadini: da piazza San Vittore a Corso Matteotti, a piazza Montegrappa. Vi descriviamo le principali, in attesa di scoprire le altre.

PIAZZA MONTEGRAPPA

L’installazione in piazza Monte Grappa è costituita da un complesso di nastri in materiale plastico che descrivono estese geometrie irregolari e disordinate. Fluttuando in cielo, queste geometrie tessili caotiche sovrastano gran parte della superficie della piazza, la quale diventa improvvisamente protagonista di un eterno conflitto tra ordine e disordine.

Nella piazza saranno ospitate anche le tre piramidi realizzate da Leroy Merlin, per il secondo anno sponsor tecnico della manifestazione.

CORSO MATTEOTTI

Attraversando Corso Matteotti, l’installazione trasforma parte della piazza in un giardino urbano come appello ad una crescita collettiva e ad una maggiore diffusione e cura del verde. In questo piccolo labirinto i cittadini sono invitati ad entrare ed interagire con la natura e con lo spazio stesso, vivendo un’esperienza nuova, e differente e riscoprendo lo stupore di vivere la natura in città.

I pallet in legno riciclato vengono utilizzati come blocchi modulari impilati per formare posti a sedere o sostegni per i numerosi vasi di piante Nandina domestica, posizionati sul perimetro dell’installazione al fine di rendere più intime le sedute. L’allestimento, grazie al progetto di illuminazione, prende vita anche al calar del sole, diventando un punto di incontro e di condivisione anche serale.

PIAZZA SAN VITTORE

L’installazione di piazza San Vittore è un grande palco quadrato costituito da 4 labirinti uguali e simmetrici e 4 attraversamenti chiusi ai lati da grandi arcobaleni. L’intervento urbano diventa l’occasione per percorrere a piedi i labirinti oppure attraversare gli arcobaleni per raggiungere in entrambi i casi il centro della piazza. Qui una superficie a specchio simboleggerà il punto di arrivo e il punto di partenza per intraprendere un nuovo cammino ma con uno sguardo volto al paesaggio, al cielo e alle nuvole riflesse.

Il materiale scelto per l’installazione è il legno colorato, in bianco e nero per i labirinti e in 8 sfumature per i passaggi.

GIARDINI ESTENSI: ”GREEN LABYRINTH”

Nella città che per definizione è un’icona del verde e dei giardini non poteva mancare un labirinto green. Sarà ospitato nello spettacolare scenario di Villa Mirabello e realizzato grazie alla collaborazione di uno degli sponsor tecnici della VDW, Archiverde, azienda varesina di fama internazionale con la specifica vocazione per la scenografica delle aree verdi. Green Labyrinth si snoderà attraverso percorsi di bambù che condurranno a una scultura metafora della femminilità e della libertà della donna: l’opera è firmata dall’artista Silvia Cibaldi.

IL PROGRAMMA DELLA VARESE DESIGN WEEK

Mercoledì 22 SETTEMBRE

Evento collaterale

Ore 10:30 – Varese Design Week – Tributo a Terence Tao da parte dell’artista Vittore Frattini

Sede: Villa Toeplitz – Via G. B. Vico 46 – Varese

Giovedì 23 SETTEMBRE

Ore 11:00 – Inaugurazione delle installazioni alla presenza delle Autorità

Sede: Piazza Monte Grappa – Varese

Circuito:

Il Caos – Piazza Montegrappa

Il Giardino della condivisione – Piazza Podestà Il Codice – Piazza S. Vittore

Sospiro sospeso – Piazza Carducci La Rinascita – Giardini Estensi Green Labyrinth – Villa Mirabello

Evento collaterale

Ore 14:00/16:30– Madworkshop Abroad: USIArchitects, ArtFeast in Casciago –A cura dell’Architetto Riccardo Blumer

Sede: Chiesa di San Giovanni, via Scalette 1 Casciago – Varese

Ore 18:00 – Inaugurazione Temporary, mostra di prodotti di designer emergenti Approfondimento con i progettisti delle installazioni

Sede: Banca Widiba, via Staurenghi 1 – Varese

Ore 16: 00 /18:00 – Visite allo showroom C&F-Caielli e Ferrari

Sede: Cortile Cattaneo – Via Carlo Cattaneo, 7 – Varese

Venerdì 24 SETTEMBRE

Ore 15.30 – Incontro con il designer Matteo Remuzzi

Sede: Fondazione Marcello Morandini, Via Francesco del Cairo, 41 Varese

Ore 17.00 – Math is magic – Show di Antonietta Mira e Raul Cremona Ore 18.00 – Bridging to Varese Design Week

Sede: Tensostruttura presso Giardini Estensi, Via Sacco 5 – Varese

Ore 16: 00 /18:00 – Visite allo showroom C&F-Caielli e Ferrari

Sede: Cortile Cattaneo – Via Carlo Cattaneo, 7 – Varese

Ore 21:00 – DJ set e Concerto del cantante Biava (Alessandro Biavaschi)– Finalizzato alla raccolta fondi a favore della Comunità Il Pezzettino

Sede: Tensostruttura presso Giardini Estensi, Via Sacco 5 – Varese

Ore 16: 00 /18:00 Visite allo showroom C&F-Caielli e Ferrari

Sede: Cortile Cattaneo – Via Carlo Cattaneo, 7 – Varese

Sabato 25 SETTEMBRE

Ore 11:00 – Performance dell’artista Fausto Roma

Sede: Galleria di Piazza San Vittore

Ore 18:30 – Tavola rotonda – Educazione finanziaria e Sostenibilità

Intervengono:

Michele Chiesa Direttore Leroy Merlin Solbiate Arno

Mauro Capozzi Socio di Facility Gest Milano

Alessandro Ferrario di Archiverde

Nicolò Turri di Camiceria Turri

Arch. Mauro Rivolta – Ecoarch

Sede: Banca Widiba, via Staurenghi 1 – Varese

Ore 16: 00 /18:00 – Visite allo showroom C&F-Caielli e Ferrari

Sede: Cortile Cattaneo – Via Carlo Cattaneo, 7 – Varese

Domenica 26 SETTEMBRE

Ore 10.00 – Les petits déjeuners du cinéma della Varese Design Week

Prima colazione e visione del film: “Molière in bicicletta”

Sede: Cinema Nuovo

Ore 15.00 – Incontro con Ettore Mocchetti, storico direttore della rivista AD e l’archistar svizzero Carlo Rampazzi

Sede: Fondazione Marcello Morandini – Via Francesco del Cairo, 41 Varese

Ore 18:00 – Incontro tra Riccardo Blumer e i designer protagonisti della Varese Design Week: Eleonora Castagnetta, Valentina Del Motto, Maria Mastella, Mattia Milano, Tito Monestier, Stefano Zellner

Sede: Fondazione Marcello Morandini – Via Francesco del Cairo, 41 Varese

Dal 10 SETTEMBRE al 31 OTTOBRE

Il Labirinto

Dialogo con Minosse. Il disorientamento dell’uomo

Mostra collettiva dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese Aps – ALAPV Sede: Sala Veratti – Via Veratti, Varese

Installazione site-specific dell’artista Giulio Locatelli – Progetto in occasione di “Varese Design Week”

Sede: Galleria Ghiggini 1822 Via Albuzzi 17 Varese