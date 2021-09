“Sospiro sospeso”: compare una nuova installazione aerea della Varese Design Week

Una nuova installazione è comparsa questa mattina nel centro della città di Varese: si tratta di un’installazione aerea- anch’essa, come i triangoli di piazza Monte Grappa, in corso d’opera – che fa parte del circuito del labirinto della Varese Design Week, in piazza Carducci.

Si intitola “Sospiro sospeso” e fa parte del labirinto diffuso dell’edizione 2021 della manifestazione.

Il montaggio è iniziato alle tre di notte del 16 settembre: al lavoro i giovani progettisti della VDW con gli uomini di Mera Noleggio insieme al team di FacilityGest guidati da Marco Capozzi, con la supervisione di Silvana Barbato, una delle curatrici della Varese Design Week edizione 2021, che avrà inizio ufficialmente il 23 settembre.