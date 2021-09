Un weekend nei parchi di Busto Arsizio per Maurizio Maggioni

Entra nel vivo la campagna elettorale di Maurizio Maggioni e della sua coalizione con due appuntamenti tra sabato e domenica. Il primo si terrà sabato 11 settembre al Parco Alto Milanese (ore 16, entrata dalla Cascinetta) e verterà sulle politiche green che la coalizione del Patto per il Cambiamento intende realizzare per la città.

Un punto molto importante del programma per migliorare la qualità della vita dei bustesi partendo da proposte come quella dello sviluppo delle reti verdi tra Parchi regionali, intercomunali e aree urbane, che hanno come obiettivo di governare la trasformazione verso una città Europea. Se ne parlerà con l’architetto Claudio Peja, ex-presidente del Parco del Ticino e del Parco Alto Milanese.

Domenica 12 settembre, invece, verrà presentata la lista civica che sostiene Maggioni “Progetto in Comune” che raccoglie le candidature degli esponenti della società civile di Busto Arsizio. Il candidato sindaco e i candidati consiglieri saranno al parco del Museo del Tessile alle 10,30 per presentare la loro proposta.