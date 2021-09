Varese, su il sipario: al “Franco Ossola” l’Arconatese per la Coppa Italia

Il lungo precampionato è finito: da domani – domenica 12 settembre ore 15.00 – si fa sul serio. Il Città di Varese farà il proprio esordio ufficiale per la stagione 2021-2022 in Coppa Italia di Serie D ospitando al “Franco Ossola” l’Arconatese.

A presentare la sfida arrivano le parole dell’allenatore Ezio Rossi: «Per me la Coppa Italia è sempre stata una gara di avvicinamento al campionato. Siamo ancora in fase di preparazione, abbiamo lavorato molto sul piano fisico e non siamo ancora sicuramente al 100 per cento. Secondo me in questo precampionato abbiamo fatto gli step giusti, nonostante qualche problemino di acciacchi, però sarà sempre il campo a dare la risposta giusta. Rispetto ai miei standard di lavoro abbiamo fatto meglio, spero: con l’arrivo di Sassi e Bezzi abbiamo dosato i carichi. I ragazzi hanno risposto molto bene».

Non saranno a disposizioni per la prima stagionale Disabato, Cappai, Marcaletti, Tosi, Gibertoni, Cantatore oltre allo squalificato Monticone ma la formazione partirà dal 3-4-1-2 provato a lungo durante le amichevoli estive. «In attacco – spiega mister Ezio Rossi – ci sono 4 per 3 posti: Mamah, Pastore, Minaj e Di Renzo, mentre potranno essere risorse dalla panchina Aiolfi ed Ebagua. Mi aspetto una panchina contro una squadra tignosa ma che ha un’idea di calcio propositiva».

«Riguardo al campionato – guarda qualche giorno in avanti l’allenatore biancorosso -, a sentire le voci che girano, Novara, Casale e Sanremese dovrebbero giocarsi il primo posto. Noi vogliamo essere nel gruppo subito dietro. Sarà una stagione affascinante perché ci sono tante piazze importanti ma l’obiettivo deve essere differente rispetto alla passata stagione: quest’anno alleno, non gestisco. Chi sta al passo giocherà, chi non lo merita si siederà in panchina. Non possiamo accontentarci di un “7” ma dobbiamo puntare a dare il meglio di noi, anche oltre le nostre capacità. Voglio una squadra combattiva che dia battaglia in campo».

Tutto è pronto quindi in casa Varese per questa nuova stagione. La Coppa Italia darà le prime risposte del lavoro svolto in estate, in attesa dell’inizio del campionato tra sette giorni.

DIRETTAVN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.