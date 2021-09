“Veniamo noi da voi”: Porto Ceresio On e la campagna elettorale strada per strada

(foto di De Fish) – Lo slogan scelto dalla lista civica Porto Ceresio On è “Un’amministrazione tra la gente, per la gente” e la campagna elettorale studiata dalla lista che candida al ruolo di sindaco Marco Prestifilippo sarà una lunga serie di incontri per le strade di Porto Ceresio.

“Per un’Amministrazione tra la gente: saremo noi a venire da voi!” annuncia Porto Ceresio On, che da questo fine settimana sarà impegnata letteralmente strada per strada.

Ecco il calendario fissato per gli incontri nelle diverse zone del paese: