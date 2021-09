A Villa Panza di Varese la prima tappa di “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”

Associazione Genesi presenta “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, grande iniziativa artistico culturale dedicata al tema dei diritti umani, dal forte afflato partecipativo e curata da Ilaria Bernardi, che si svilupperà nel corso di un intero anno, dal 21 settembre 2021 al 21 settembre 2022.

Il progetto gode del patrocinio del MiC – Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, di Rai Per il Sociale, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Fai Fondo Ambiente Italiano.

Progetto Genesi si articola in un intreccio concettuale, temporale e tematico costituito da una mostra itinerante, in collaborazione con il FAI, della nuova raccolta d’arte contemporanea Collezione Genesi, da un ricco programma di attività educative rivolte al pubblico di tutte le età e da un ciclo di dodici conversazioni online in collaborazione con l’Università Cattolica.

L’idea da cui origina la concezione dell’intera progettualità è che l’arte contemporanea possa assumere il ruolo di ambasciatrice dei diritti umani. Progetto Genesi, nato interdisciplinare e multimediale, per radicalità di impegno, vastità di orizzonti e ampiezza del ventaglio di iniziative che lo compongono è destinato a rappresentare un vero e proprio unicum nel sistema dell’arte contemporanea, non solo italiano.

L’Associazione Genesi, fondata da Letizia Moratti nel 2020, è impegnata nella difesa dei diritti umani attraverso la valorizzazione delle differenti culture e dell’ambiente e ha eletto l’arte contemporanea a principale terreno e strumento della propria attività di promozione sociale e culturale. L’Associazione ha creato la Collezione Genesi, affidandone la curatela a Clarice Pecori Giraldi: una raccolta di opere di artisti di tutto il mondo che affrontano le più drammatiche questioni del nostro tempo.

Il cuore di Progetto Genesi è costituito da un vivace gioco di rispecchiamenti tra iniziative parallele, fondato proprio sulla peculiarità della Collezione e della missione dell’Associazione. Ilaria Bernardi è stata chiamata a concepire un progetto che fosse in grado di tradurre nella realtà l’ambiziosa vocazione della Collezione, di farsi ambasciatrice di valori attorno a cui creare conoscenza e coinvolgimento.

Il progetto messo a punto è composito e interdisciplinare, si basa sulla sincronia tra momento espositivo e momento formativo, e disegna un arco temporale preciso della durata di un anno, dal 21 settembre 2021 al 21 settembre 2022.

Il momento espositivo si compone di una mostra itinerante delle opere della Collezione Genesi che percorrerà l’Italia da Nord a Sud, toccando quattro città – Varese, Assisi, Matera e Agrigento – particolarmente rilevanti perché sedi sia di siti UNESCO che di Beni del FAI.

La prima tappa della mostra avrà luogo a Varese dove la Collezione Genesi sarà esposta a Villa Panza dal 21 settembre all’8 dicembre 2021. In ciascuna delle tre tappe espositive successive, la Collezione Genesi sarà esposta in un museo d’arte di forte valore identitario per la città, valorizzando così il patrimonio culturale locale e promuovendo al tempo stesso inediti cortocircuiti tra le opere della collezione, rigorosamente contemporanee e provenienti da tutto il mondo ma soprattutto da culture non occidentali, e quelle dei musei ospitanti, d’arte antica o moderna prevalentemente europea. Parallelamente, un’opera della Collezione, anziché nel museo prescelto, sarà presentata in uno dei Beni del FAI del territorio, a sottolineare la stretta collaborazione e la sinergia con il FAI nella diffusione dell’iniziativa.

Il momento espositivo di Progetto Genesi traccia un percorso temporale altamente simbolico: in ogni città la mostra aprirà i propri battenti in occasione di una importante Giornata Internazionale o Mondiale indetta dall’ONU per promuovere tematiche legate ai diritti umani: a Varese, il 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace.

Poiché la mostra da sola non sarebbe sufficiente a dare profondità ai temi e alle questioni cui Progetto Genesi intende dare attenzione, suo elemento di forza è il ciclo di appuntamenti, a cadenza mensile, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore intitolato Sfide per il futuro e costituito da dodici conversazioni online, in cui esperti di rilievo internazionale si confronteranno con docenti dell’Università Cattolica su rilevanti tematiche legate ai diritti umani.

foto Les Marocains, Boumia © Leila Alaoui

Il ciclo è anticipato da un intervento sui diritti umani, affidato a Marcello Flores, che si terrà a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 21 settembre, all’interno di una giornata di presentazione di Progetto Genesi che includerà anche la conferenza stampa e la proiezione del cortometraggio Omelia Contadina (2020) della regista Alice Rohrwacher e dell’artista JR. Il film sarà visibile al pubblico, presso l’Università Cattolica, gratuitamente, fino al 5 ottobre 2021, nell’atrio dell’Aula Pio XI dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00. La presentazione sarà anche trasmessa in streaming sulle pagine Facebook, YouTube e sul sito dell’Associazione Genesi e sulle pagine Facebook, YouTube e LinkedIn dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Parte fondamentale di Progetto Genesi è altresì l’attività educativa, distribuita in un ricco programma di visite guidate e workshop inclusivi e partecipativi, sia in presenza nelle sedi espositive sia online, destinati a bambini, ragazzi e adulti. Il programma educativo ha l’obiettivo di avvicinare un flusso di pubblico ampio ed eterogeneo, generare legami con la comunità e il mondo della scuola, in modo che la mostra sia riconosciuta come spazio pubblico di scambi e relazioni. Per tutta la durata di Progetto Genesi, sarà realizzato, a supporto, un controcanto tematico, visivo e concettuale, che animerà i canali social (Facebook e Instagram), con campagne informative e di coinvolgimento pensate per generare uno scambio basato sull’interazione con il pubblico, soprattutto giovane, sul tema dei diritti umani.

Progetto Genesi si concluderà a Roma, a un anno esatto dal suo inizio, il 21 settembre 2022, con l’organizzazione di una grande manifestazione di chiusura.

Mostra itinerante in quattro tappe

PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI

a cura di Ilaria Bernardi

• Varese, Villa e Collezione Panza

21 settembre – 8 dicembre 2021

• Assisi, Museo Diocesano e Cripta di San Rufino e Chiesa di Santa Croce

18 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

• Matera, Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi e Casa Noha

8 marzo – 27 maggio 2022

• Agrigento, Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” e Biblioteca Lucchesiana

5 giugno – 4 settembre 2022