Attento Varese, il Chieri sa far male

Domenica casalinga per il Città di Varese, che il 17 ottobre (alle ore 15.00 il fischio d’inizio) ospiterà al “Franco Ossola” il Chieri. Un avversario da non sottovalutare per i ragazzi di mister Ezio Rossi, che arriva a Masnago da prima della classe forte dei suoi 12 punti in classifica.

Il Varese, che non vince da tre gare (sconfitta a Novara e pari con Gozzano e Borgosesia), ha invece tanta voglia di tornare a sorridere e proverà a sfruttare al meglio il fattore campo per riuscire nell’impresa.

Mister Ezio Rossi, che sarà in tribuna dopo le due giornate di squalifica che gli sono state comminate, anticipa la gara: «Credo che affrontare il Chieri non sia differente dalle altre gare che ci aspettano, anche se è la prima in classifica. È una squadra quadrata, che ha uomini di esperienza nei ruoli chiave».

«Il Varese – prosegue l’allenatore biancorosso -, anche se non con continuità, ha un’identità di gioco che deve portare avanti. Vogliamo fare la partita come nel secondo tempo a Borgosesia ma, visto il numero di gol presi, dobbiamo evitare le amnesie difensive commesse nelle ultime partite. Riguardo alla formazione non ci sarà Tosi che si è fatto male in settimane e ci saranno tre cambi anche questa domenica rispetto alla gara contro il Borgosesia».

