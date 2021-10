Ballottaggio 2021, lo spoglio in diretta di Caronno Pertusella

Lo spoglio in diretta da Caronno Pertusella.

Affluenza in calo al ballottaggio. L’ultima rilevazione della giornata di domenica 17 ottobre, alle 23, segna a Caronno Pertusella un’affluenza del 32,67 % contro il 36,09 rilevato al primo turno alla stessa ora. Hanno votato 4642 aventi diritto su 14208.

Si vota fino alle 15 di lunedì 18 ottobre. Dopodichè comincerà lo spoglio: vincerà il candidato sindaco che prenderà più voti dell’avversario.

Al primo turno Giudici ha preso il 44,96%, Galli il 38,93%, 2783 i voti per il centrosinistra, 2410 quelli del centrodestra, 363 voti di differenza. Antonio Persiano con la sua Uniti per Caronno Pertusella e Bariola ha raccolto più del 16% dei voti, 997 in totale.