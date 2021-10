Chiara Cajelli e il suo libro di ricette da condividere con gli amici a quattro zampe

Ricette per umani, adattate e tradotte per gli amici a quattro zampe. Buone, sane, gustose e spesso anche economiche. Chiara Cajelli pubblica il suo primo libro. Si intitola “Per noi, per loro – ricette in doppia versione da condividere coi nostri cani” ed è su Bookabook.it, un sito di crowdfunding che permette agli utenti di preordinare un libro, per poi arrivare a stamparlo. L’obiettivo è di raggiungere le 200 prenotazioni, altrimenti il volume resta solo un’idea.

«La community sta reagendo bene e speriamo di arrivare all’obiettivo», racconta la scrittrice varesotta con l’entusiasmo e la dolcezza che la contraddistinguono da sempre. «Ho in testa questo libro da più di otto anni – racconta -. La cucina è da sempre una mia passione, in particolare rispetto ai dolci. Sono sempre stata “quella che porta la torta”, così ho pensato di unire alle ricette per umani anche quelle per i nostri cani. Sono tutte approvate da veterinari, sane e spesso facili da realizzare, anche con gli scarti di cucina».

Chiara, classe 1985, è stata una delle prime in Italia a realizzare dei dolci per cani, tanto che il dizionario Treccani associa la parola “dogsticciera” al suo nome. «La mia prima ricetta canina è del 2011. La mia cagnolina Billa era anziana e inappetente, mi è venuto in mente di fare dei biscotti alla banana che potesse mangiare anche lei. Da lì è nato BocconciniCanini». Un marchio che oggi è trasformato in Bocconcini q.b., seguendo l’evoluzione e il percorso professionale di Chiara. Il libro è dunque un punto di arrivo dopo anni di tentativi, passione, caparbietà e successo. Al suo interno si trovano cinquanta ricette scritte con un testo a fronte, in versione umana e in versione canina. Tiramisù, biscotti, sushi, crema spalmabile al cioccolato, barrette energetiche e molto altro.

Chiara Cajelli, nel 2020 ha partecipato anche alla trasmissione BakeOff Italia dove ha tentato di portare la sua visione di cucina. Nella vita è una scrittrice e ghostwriter food oriented. Lavora e ha lavorato per diverse redazioni, da Giallozafferano e Dissapore. Recentemente ha realizzato un suo sito web, una IAD, ovvero una impresa alimentare domestica dove realizza torte e dolci su prenotazione e ha brevettato un dolce, ovvero le “Meringhie”. Speciali meringhe da condividere con i propri cani. Perché, spiega: «Una merenda gustata con accanto il nostro cagnone o cagnolino ha davvero tutto un altro sapore!».