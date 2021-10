Il Comune di Busto Arsizio mette in vendita tre immobili

L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio ha pubblicato l’avviso d’asta pubblica per vendita immobili secondo le disposizioni del regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio disponibile.

Si tratta in particolare di tre lotti che si trovano in zona Gerbone a Olgiate Olona, in via delle Capinere e in via Montoro a Busto Arsizio.

Il primo lotto riguarda un terreno agricolo pianeggiante e di forma regolare, coltivato a cereali, in territorio del Comune di Olgiate Olona, in prossimità del confine territoriale con il Comune di Busto Arsizio.

Il secondo lotto è un’area edificabile, lungo via Capinere, libera, parzialmente asfaltata in allargamento alla sede stradale, attualmente utilizzata per la sosta non regolamentata e occasionale di veicoli. L’appezzamento risulta un rettangolo di forma regolare in cui dovrà essere previsto l’uso di una limitata porzione a strada privata, come già di fatto realizzata.

Il lotto numero tre è un terreno agricolo a Borsano, posizionate al termine di Via Montoro, attualmente locato ad uso orto familiare fino al 2025.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 novembre 2021.

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale

https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/news/avvisi/item/12591-avviso-d-asta-pubblica-per-vendita-immobili