Daniele Parrino è il nuovo sindaco di Vergiate. Con 2.286 voti su 3.573 voti validi, ad aggiudicarsi le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 è stata la lista Uniti per Vergiate con un solido 63,98% delle preferenze.

A recarsi alle urne è stato il 49,24% dei vergiatesi aventi diritto, in netto calo rispetto al 62,23% registrato nella scorsa tornata elettorale. Il centrodestra di Insieme per Vergiate guidato dalla candidata sindaco Marta Birigozzi si è posizionato in seconda posizione con 547 voti (15,31%). A seguire Vergiate 2030 guidata da Romano Balzarini (10,80%, 386 voti) e infine Lista Indipendente di Sarah Carlini (9,91%, 354 voti).

«Siamo molto contenti – afferma a caldo il neo eletto sindaco Daniele Parrino – di questo risultato. I nostri avversari hanno provato in tutti i modi a ostacolarci, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Aver potuto contare sul sostegno della nostra squadra è stato un onore. Sono orgoglioso di loro e del lavoro che abbiamo svolto».