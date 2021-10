Fabio De Ambrosi è il nuovo sindaco di Montegrino Valtravaglia con un totale di 450 voti sui 553 in totale espressi tra il seggio di Montegrino e Bosco Valtravaglia. 77 i voti dati alla lista “Noi per Montegrino”, 8 schede bianche e 18 nulle. Grandissimo quindi lo scarto con con cui il nuovo sindaco si è affermato, il quale si è subito raccontato molto emozionato.

«Ero fiducioso e ora sono molto contento. È una vittoria per me e per tutta la mia squadra. Sono nativo del territorio e anche se non sono a digiuno di questo contesto, poiché vent’anni fa ho avuto l’occasione di fare il consigliere, sono pronti a riscoprire interamente il funzionamento della macchina comunale e a testa bassa iniziare a lavorare – commenta il primo neo cittadino – cercheremo di mantenere in toto il nostro ambizioso programma, con lo scopo principale di riunire tutte le realtà e tessere un vero e proprio tessuto sociale, così che ogni cittadino si senta parte della comunità. Come già esplicato dall’altra lista -ha continuato- anche noi siamo pronti a collaborare in modo costruttivo con loro».

Il candidato consigliere più votato è stato Sergio De Vittori con 64 preferenze, seguito da Andrea Locatelli (47), Lorena Formentini (41), Luca Maria Gobbato (33), Jonathan Pujia (24), Massimiliano Storti (17), Cemal Gundogdue (14), Raissa Bighi (11), Giacomo Crespi (9): tutti componenti della lista vincente “Fare Comune”. I meno votati invece, che rientrano nella lista “Noi per Montegrino”, sono Luigi Baldi e Massimo Colombo a pari merito con 4 preferenze, Paola De Ambrosis con 2 e Roberto Sculati con 1.