Galli: “Faremo un grande gioco di squadra”. Al via il nuovo consiglio comunale di Clivio

Due assessori e deleghe specifiche per ciascun consigliere comunale. Il sindaco Peppino Galli indossa per la seconda volta la fascia tricolore e alla guida di un consiglio comunale senza opposizione mette tutta la sua squadra al lavoro per completare il programma amministrativo.

Una squadra che Peppino Galli ha presentato martedì sera nel corso del primo consiglio comunale dopo le elezioni del 3 e 4 novembre.

Lo affiancheranno in giunta con il ruolo di vicesindaco Matteo Amisano, assessore alla Protezione civile, alle associazioni, allo sport e tempo libero, lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica, e Patrizia Zambrano assessora alla cultura, ai servizi sociali e all’istruzione.

«Le deleghe ai consiglieri comunali permetteranno ad ognuno essere coinvolto e di occuparsi di un settore specifico con competenza – spiega Galli – Ci permetteranno di fare un lavoro di squadra per essere ancora più vicini ai cittadini e alle esigenze di questa piccola comunità».

Marco Burtini si occuperà delle manifestazioni, dei rapporti con le associazioni, della comunicazione e dei rapporti con al stampa oltre a gestire il pannello elettronico e la pagina Facebook del Comune.

Amanda Tozzo affiancherà il sindaco su tutto ciò che riguarda il bilancio.

Debora Lonardi, seguirà la Comunità montana del Piambello e il Museo.

Emanuela Dossi si occuperà della biblioteca e dell’asilo.

Raffaele Lazzari affiancherà l’assessore Amisano sui temi dell’edilizia privata e dei lavori pubblici.

Alberto Erba sarà il delegato alla Protezione civile.

Andrea Faletra affiancherà il sindaco nella gestione dello sportello frontalieri, nell’informatizzazione degli uffici comunali e in tema di video-sorveglianza e polizia locale.

Ruggero Fraulini sarà impegnato nella supervisione del servizio idrico, nel controllo delle sale comunali, nel controllo di vicinato e nella gestione e nei rapporti con i volontari.

Nella foto: il sindaco Peppino Galli con tutti i consiglieri e la segretaria comunale