Gianpietro Ballardin è sindaco di Brenta per la terza volta

Gianpietro Ballardin confermato sindaco di Brenta per il terzo mandato, supportato dalla lista “Uniti per Brenta”. Ballardin ha vinto contro l’avversario con 592 contro i 228. «Abbiamo stravinto e sono molto soddisfatto per me e per la squadra. Una piccola osservazione: nella lista degli avversari si è presentato in lista Salvatore Romano del Comitato in difesa dell’ospedale di Cittiglio e questo secondo me non é corretto perché deve essere il rappresentante di tutti. Siamo contenti di aver vinto».

Sconfitto il candidato Daniele Cervello alla sua prima esperienza politica, supportato dalla “Lista Civica – La nuova Brenta”.