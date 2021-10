Gli appassionati di vinile si ritrovano a Gallarate

Lunedì 1 novembre il locale My Way in via Lario 47 a Gallarate ospiterà la Mostra Mercato del Vinile e cd.

Una manifestazione organizzata dall’associazione culturale Rock Paradise in collaborazione con il locale My Way , Grooverecords e Rock Paradise Store.

Parteciperanno oltre venti espositori, con migliaia di dischi in vinile, CD, DVD.

Ci sono stand di ristorazione e un ampio parcheggio all’esterno della struttura.

L’ingresso è gratuito. Verranno seguite le misure sicurezza da contagio Covid-19 richieste dai vari DPCM e le ordinanze della Regione Lombardia.