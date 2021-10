A Gorla Minore si celebra quando “Fischiava il treno”

Dopo la sospensione dello scorso anno a causa del Covid, torna in valle Olona una festa in bianco e nero, ricca di ricordi ed emozioni del tempo passato, ma resa sempre attuale dalla passione che anima gli organizzatori. Quella “Associazione degli Amici della Ferrovia della Valmorea” che porta avanti da anni il sogno di tornare a sentire la locomotiva fischiare lungo l’asse del fiume Olona. Il loro impegno, in questa occasione, si trasforma in una bella occasione per stare insieme.

Nel fondovalle, a Gorla Minore, domenica 17 ottobre si celebra infatti “Fischiava il treno – Ul trenen daa vall d’Uôna“, ricorrenza annuale amata in paese e non solo.

Gente passeggia in valle Olona durante una delle edizioni passate della festa

Si inizia alle 12.30, con il saluto delle Autorità e la benedizione del Parroco. Dopo il pranzo, con cibo nostrano, il pomeriggio la nostalgia del passato farà da padrona: “Camminiamo fra trenini, vestiti d’epoca, trenino dolce della solidarietà, vecchi mestieri, foto, giochi, poesie, angolo bambini, pesca sul ponte draesina e caldarroste, con uno sguardo al futuro dell’ambiente“, scrivono gli organizzatori.

L’appuntamento è nei pressi della vecchia stazione di Gorla Minore, dove l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea regalerà emozioni e un pomeriggio spensierato a tutti i visitatori.