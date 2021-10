Gozzano al “Franco Ossola” per il turno infrasettimanale, Varese in cerca di riscatto

L’amaro boccone di Novara, la prima sconfitta stagionale del Varese arrivata nei secondi finali di partita, deve essere assorbita nel giusto modo dai biancorossi che mercoledì 6 ottobre (ore 15.00) torneranno al “Franco Ossola” per il turno infrasettimanale di Serie D.

La quarta giornata del Girone A di Serie D mette sul cammino della squadra di mister Ezio Rossi il Gozzano “campione in carica” del Girone A dopo aver vinto il campionato l’anno scorso ma rimasto in categoria rinunciando ai professionisti. La squadra cusiana è cambiata radicalmente: rispetto alla formazione che ha conquistato il primo posto nella passata stagione sono pochi gli elementi confermati, è cambiato anche l’allenatore. In queste prime giornate il Gozzano ha ottenuto 5 punti: pareggi con Imperia e Asti e vittoria 1-0 nell’ultima giornata contro il Ligorna.

Mister Ezio Rossi spera di trasformare l’amarezza per il primo ko in maniera positiva: «La sconfitta di domenica deve darci la giusta rabbia. Il Gozzano arriva da una vittoria che porta consapevolezza; è una squadra forte che vive meno sulle individualità del Novara. Hanno cambiato tanto rispetto all’anno scorso ma hanno ottimi giocatori per la categoria come sono Coccolo, Ciappellanno, Cozzari e Montesano».

Tornerà tra i convocati Donato Disabato, mentre rimangono nella lista degli indisponibili Trombini, Marcaletti, Gibertoni, Gazo e Cappai. Nella formazione biancorossa ci sarà qualche cambio rispetto al “Piola”, anche in considerazione al fitto calendario nel mese di ottobre. «Ci saranno almeno tre novità rispetto a Novara – spiega mister Rossi -. Come già detto, a fine mese potremmo avere un’idea di quelle che potrebbero essere le fasce degli obiettivi che si giocheranno tutte le squadre. È un campionato aperto dove c’è grande equilibrio, e anche le squadre che sono ancora a zero punti sono delle belle squadre».

