Incidente tra auto e moto in via Ercole Ferrario a Gallarate

Incidente stradale a Gallarate in via Ercole Ferrario questo pomeriggio, sabato 9 ottobre, poco dopo le 15:30. Come successo attorno a mezzogiorno sempre oggi a Varese, anche in questo caso si tratta di uno scontro tra un’automobile e una moto in cui, al momento, risulta essere rimasta coinvolta solo una persona.

In missione di soccorso per un codice rosso l’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza e la Croce Rossa di Gallarate, sul posto inoltre sono intervenuti i vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Locale e i Carabinieri di Gallarate.