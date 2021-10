La Cri di Luino ringrazia i volontari che hanno lavorato durante l’estate

«Durante la stagione estiva ci sono le vacanze, il lago, il sole…ma non tutti staccano la spina. C’è sempre qualcuno che resta ed oltre a fare il proprio, sostituisce chi è in ferie».

Per questo, come confermano dal comitato locale della Croce Rossa Italiana di Luino, è importante che il lavoro dei volontari venga ben valorizzato mettendo in evidenza lo sforzo fatto.

«Per questa ragione abbiamo voluto, con un piccolo segno della nostra gratitudine, ringraziare coloro che nei turni sulle ambulanze del 118, nel trasporto dei malati per le visite mediche, nel coordinamento delle attività d’emergenza, nella consegna dei pacchi conforto alle famiglie in difficoltà, durante gli screening sanitari nei piccoli comuni delle nostre valli o nelle raccolte fondi in questi mesi hanno garantito presenza ed aumentato i servizi fatti alla popolazione», continuano dal Comitato.

L’estate non ha limitato l’impegno di questi straordinari volontari che si sono distinti per presenza e costanza.

«Tanti nomi, tante storie di piccola Umanità, dietro ad una mascherina, ad occhi che sorridono, a persone comuni che hanno scelto di non fermarsi e di fare le vacanze estive in divisa CRI. A loro va tutta la nostra stima e gratitudine. Sono un bell’esempio per tutti noi» commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli.