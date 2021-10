La scelta: come sarà il consiglio comunale di Varese con Bianchi o Galimberti

Volete il professor Enzo Laforgia o la vecchia gloria leghista Gladiseo Zagatto? L’assessora Francesca Strazzi o l’ex assessore Giuseppe Montalbetti?

Sono alcuni dei candidati “in dubbio” per il ballottaggio, che per sua natura “regala” un maggior numero di posti in consiglio comunale alla coalizione che risultasse vincente, creando diversi scenari a seconda del candidato sindaco che dovesse prevalere.

Questo significa che alcuni dei candidati votati in questi giorni saranno sicuramente eletti, ma altri lo saranno solo se vincerà la coalizione a cui sono legati: come nei casi che abbiamo citato.

Per farvi avere un’idea di cosa potrebbe succedere, proviamo a mostrarvi entrambi gli scenari a seconda dei risultati del ballottaggio.

Attenzione: i nomi in grassetto sono quelli che entreranno in consiglio comunale solo se vince la coalizione a cui appartengono.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VARESE SE VINCESSE MATTEO BIANCHI

Per il centro sinistra ci sarebbe il candidato sindaco Davide Galimberti, poi: per il PD Andrea Civati, Matteo Capriolo, Luisa Oprandi, Rossella Dimaggio, Roberto Molinari, Luigi Miedico, Francesca Ciappina e Luca Paris; per Progetto Concittadino Maria Grazia D’Amico; per Lavoriamo per Varese Guido Bonoldi, per Varese Praticittà Ivana Perusin.

Naturalmente, un numero maggiore di sedie in consiglio verrebbe dato alla coalizione che ha eletto il sindaco: per la Lega verrebbe eletto Emanuele Monti, Francesca Brianza, Barbara Bison, Stefano Angei, Roberto Parravicini, Gladiseo Zagatto, Cristiano Angioy Viglio. Per Varese con Bianchi Sindaco sarebbero eletti Domenico Esposito; Luca Boldetti, Simone Longhini, Giorgio Reggiori, Daniela Guffanti, Giuseppe Montalbetti. Per Fratelli d’Italia Luigi Zocchi, Salvatore Giordano e Paolo Albrigo.

Per “Per una Grande Varese” Roberto Puricelli, Simone Fraietta; per Varese Ideale Stefano Clerici e Franco Formato.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VARESE SE VINCESSE DAVIDE GALIMBERTI

Per il centrodestra ci sarebbe il candidato sindaco Matteo Bianchi, poi, per la Lega verrebbe eletto Emanuele Monti, Francesca Brianza, Barbara Bison, Stefano Angei. Per Varese con Bianchi Sindaco sarebbero eletti Domenico Esposito; Luca Boldetti, Simone Longhini. Per Fratelli d’Italia Luigi Zocchi, Salvatore Giordano. Per “Per una Grande Varese” Roberto Puricelli; per Varese Ideale Stefano Clerici.

In questo caso, il maggior numero di posti sarebbero per il centro sinistra: così Per il PD sarebbero eletti Andrea Civati, Matteo Capriolo, Luisa Oprandi, Rossella Dimaggio, Roberto Molinari, Luigi Miedico, Francesca Ciappina, Luca Paris, Luca Battistella, Helin Yildiz, Michele Di Toro e Domenico Marasciulo. Per Progetto Concittadino sarebbero eletti Maria Grazia D’Amico ed Enzo Laforgia; per lavoriamo per Varese Guido Bonoldi e Nicoletta San Martino, per Varese Praticittà Ivana Perusin, Francesca Strazzi e Maria Paola Cocchiere.