La Stoviglioteca colora e rende green feste e cerimonie

Le Stoviglioteche sono nate nell’autunno di due anni fa un po’ in tutta Italia per promuovere un nuovo modo di fare festa, sempre coloratissimo ma più economico ed ecologico, facendo a meno di piatti, bicchieri e posate usa e getta sostituiti da quelli coloratissimi, di plastica durevole, condivisi gratuitamente dalle mamme promotrici delle stoviglioteche.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia l’esperienza riparte, anche per la Stoviglioteca di Saronno, promossa di Desirè de Ceglia che propone di tornare a fare festa divertendosi, ma riducendo gli sprechi, per dimostrare oltre che insegnare ai figli il rispetto per l’ambiente.

La stoviglioteca, che collabora con le Feste Bio di Gommolandia, mette a disposizione kit di stoviglie colorate in plastica lavabile e durevole, senza BPA, che comprende bicchieri, piatti, posate e ciotoline. «Il noleggio è sempre gratuito – spiega Desirè che chiede solo una caparra restituita per intero alla resa del kit – Chi vuole potrà anche lasciare un’offerta libera che verrà utilizzata per concretizzare nuove idee per le feste».

Per maggiori informazioni @la Stoviglioteca di Saronno su Facebook oppure 327 3670870.