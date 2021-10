Le lucine di Natale di Leggiuno si spostano a Laveno Mombello

Sono nate a Leggiuno ma quest’anno le famose lucine di Natale si terranno a Laveno Mombello. A confermarlo gli organizzatori e l’amministrazione comunale, seppur sottolinei come si stia lavorando agli ultimi dettagli organizzativi per avere la conferma ufficiale.

La manifestazione natalizia che in passato ha richiamato migliaia di spettatori per la sua spettacolarità e bellezza, lascia il paese nella quale è nata per approdare nella cittadina sul Lago Maggiore. L’area individuata è quella del Gaggetto, nell’ambito di una manifestazione più grande, ci sarà infatti anche la ruota panoramica e altro ed è nata in collaborazione con l’associazione commercianti di Laveno Mombello.

Al momento manca ancora l’ufficialità, ma gli organizzatori hanno già fatto più sopralluoghi e i lavori per l’allestimento avranno inizio a partire dal 20 ottobre circa e spiegano che «sarà qualcosa di diverso da quello visto fino ad oggi», spiega Fabio Betti. Nei prossimi giorni verranno comunicate tutte le informazioni nel dettaglio da parte dell’organizzazione.

LA STORIA DELLE LUCINE

Le lucine sono nate grazie a Lino Betti, residente di Leggiuno, eletto in consiglio di minoranza durante le ultime elezioni, che ha iniziato ad addobbare la sua casa. Pian piano ha “contagiato” tutto il paese, tanto che l’evento, negli anni passati è diventato uno dei più famosi in provincia e in tutta Italia. Tanto che l’afflusso di persone era diventato insostenibile per il paese e nel 2018 gli organizzatori avevano deciso di non ripetere l’evento. Ora la bella notizia, le “lucine” hanno trovato una nuova casa e in un’area più ampia.