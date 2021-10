Marina Indino (Villaggio Amico) all’IPSIA Parma di Saronno per formare sulle procedure socio-assistenziali

Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Rsa che si trova a Gerenzano – prenderà parte come docente, insieme allo staff della struttura, a tre giornate di formazione e aggiornamento dedicate agli insegnanti dell’IPSIA “Antonio Parma” di Saronno, indirizzo “tecnico servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

I temi trattati riguarderanno le procedure tecnico-pratiche di cura e assistenza alla persona, anche in relazione ai cambiamenti legati alla pandemia. Dice Marina Indino: «La nostra struttura è da sempre attenta alla formazione e alla continua collaborazione con le realtà del nostro territorio. Crediamo che possano essere una risorsa importante per noi, e noi per loro. La situazione che abbiamo vissuto ha apportato moltissimi cambiamenti alle modalità di gestione dei pazienti e, in generale, alle procedure socio-assistenziali. È quindi fondamentale rivedere la formazione in questo senso per avere in futuro degli operatori che sappiano prendersi cura delle persone in qualsiasi situazione».

Durante il corso si approfondiranno le tematiche inerenti alle procedure assistenziali.

«Alla luce della recente riforma degli Istituti Professionali e del Protocollo d’Intesa tra Regione e USR Lombardia sulla correlazione tra il percorso di istruzione professionale ‘Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ e il percorso formativo OSS, il nostro Istituto si è dotato, tra i primi sul territorio, di un laboratorio attrezzato per lo svolgimento di attività esperienziali relative alle pratiche socio assistenziali. – ha commentato il professor Casimiro Amato dell’IPSIA –. Fondamentale è risultato il coinvolgimento della Dott.ssa Indino e delle professionalità di Villaggio Amico nella consulenza per l’allestimento del laboratorio e nelle attività di formazione volte a dotare gli insegnanti d’indirizzo delle conoscenze di base da trasmettere ai ragazzi. L’auspicio è che, da questa iniziativa, possa fiorire una collaborazione sempre più stretta con Villaggio Amico nei futuri progetti ed attività che vedranno impegnati i nostri studenti»