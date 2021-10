Mercoledì di campionato per Legnano e Castellanzese

Non c’è tempo per rifiatare e forse, dopo le sconfitte subite nell’ultima domenica di campionato, tornare in campo subito è la medicina migliore per Castellanzese e Legnano. Il Girone B di Serie D vedrà scendere in campo tutte le sue squadre mercoledì 6 ottobre (ore 15.00) per il turno infrasettimanale.

CASTELLANZESE – VIRTUS CBG

Dopo il ko di Sona, la Castellanzese proverà a sfruttare il turno casalingo al “Provasi” per ritrovare la vittoria. Ospite dei neroverdi sarà però la Virtus CiseranoBergamo, una squadra ambiziosa costruita per fare un campionato di vertice, anche se al momento si trova a quota 4 punti. Di contro i neroverdi di mister Andrea Ardito hanno perso le due trasferte disputate e invece fatto bottino pieno in casa.

LEGNANO – SONA

A Caronno Pertusella – campo casalingo del Legnano fino a quando non tornerà disponibile il “Mari” – i lilla di mister Marco Sgrò proveranno a dimenticare l’inatteso ko di Giussano contro la Vis Nova e tornare a fare punti per puntare alle zone alte della classifica. Avversari di turno saranno i veneti del Sona, che arrivano forti del successo casalingo contro la Castellanzese. Per i legnanesi però è tempo di iniziare a ingranare le marce alte e mettere punti in tasca come si aspetta la piazza.