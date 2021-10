Milella Cerini riconfermata sindaco a Castellanza: “Una vittoria schiacciante”

Con 3.292 voti su 5746 votanti su (12.117 aventi diritto), Mirella Cerini è il nuovo sindaco di Castellanza. Il candidato sostenuto dalla lista Partecipiamo Castellanza ha ottenuto il 58,79% dei voti. Segue con 1992 voti Angelo Soragni (35,59%) candidato del centrodestra unito. Alexandre Citati ha ottenuto 315 voti (5,63%)

«Una vittoria schiacciante – festeggia il sindaco rieletto – i Castellanzesi hanno scelto le persone e hanno premiato il lavoro di questi cinque anni, le progettualità portate avanti per Castellanza e la nostra proposta fatta sulla concretezza. E’ stata invece bocciata la politica di chi si è messo insieme solo andando contro la mia amministrazione. In queste ore c’è un’emergenza meteo e sono già ripartita a lavorare con polizia Locale e Protezione Civile. Ho finito alle 13 per liberare il mio ufficio e ho continuato a lavorare subito e senza sosta»

Le schede bianche sono 52, 88 le schede nulle e 4 contestate. Affluenza al 47,43% in calo di nove punti rispetto al 2016.

Fin dai primi seggi è risultata in vantaggio Mirella Cerini con più di 200 voti di scarto con il candidato del centrodestra unito, Angelo Soragni. Il terzo sfidante, Alexandre Citati, candidato di “Castellanza in Movimento”, a capo della coalizione del Movimento 5 stelle e della lista civica Castellanza Circolare, ha ottenuto il (5,48%) delle percentuali e non entra in consiglio comunale

La più votata, con 392 voti, è Cristina Borroni, assessore uscente ai servizi sociali. Di seguito le preferenze della lista vincente: Fabia Buzzi 68, Irene Caldiroli 91, Anna Maria Colombo 132, Luisa Giani 162, Monica Scazzosi 26, Gianni Bettoni 75, Marco Butti 119, Luigi Croci 84, Alberto Dell’Acqua 73, Luigi Maggioni 107, Claudio Merati 124, Mario Pariani 49, Alessio Radaelli 78, Davide Tarlazzi 259, Giuliano Vialetto 164

