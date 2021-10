Monti: “Il piano su case e ospedali di comunità non è ancora stato approvato”

Dopo le accuse del consigliere del PD Astuti sui silenzi in merito al piano delle case e ospedali di comunità nel Varesotto, arriva la replica del presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti: « L’atto non è ancora approvato, pertanto, quando l’iter istruttorio sarà definitivo, sarà pubblicato a norma di legge, cosicché non solo il collega Astuti ma anche tutti i cittadini possano prenderne visione. Non avendo alcuna idea per il futuro della nostra sanità, cercano di denigrare il lavoro fatto da Regione Lombardia e da Ats Insubria per attuare il PNRR e la legge sanitaria regionale di cui sono relatore».

«Nei prossimi giorni, sarà approvata dalla Giunta regionale la delibera che definisce la prima parte del progetto di realizzazione delle case e degli ospedali di comunità sul territorio lombardo e quindi anche nella provincia di Varese. Mi complimento con la direzione di Ats Insubria per il grande lavoro di concertazione: tre incontri con il Consiglio di rappresentanza dei sindaci e numerose interlocuzioni con gli addetti ai lavori del territorio, oltre a due eventi seminariali previsti per il 27 e 28 ottobre per approfondire il tema».