Due feriti in un incidente tra auto e moto sul Sempione a Vergiate

Violento scontro tra un’auto e una moto sul Sempione a Vergiate: il 118 è intervenuto in codice rosso, il motociclista ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.

È accaduto poco dopo le 14, nel tratto in leggera discesa che dalla rotonda all’ingresso del paese va verso l’autostrada e Sesto Calende.

Sul posto sono stati inviati vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso, perché l’urto è stato violento e si temeva il peggio: il motociclista (35 anni) è rimasto ferito, ma da una prima valutazione fatta dai soccorritori non sembra in pericolo di vita.

Soccorsa anche un’altra persona, un 45enne.