Olgiate celebra ottobre con la Sagra d’Autunno

Una giornata attesa da tutti gli olgiatesi: la possibilità di trascorrere qualche ora insieme, fra mostre, giochi, passeggiate e buon cibo.

Domenica 17 ottobre il cuore di Olgiate Olona si colorerà delle sfumature di questa stagione, con tante iniziative da vivere. Alla regia la Pro loco olgiatese e il Comune, che hanno organizzato una festa, la Sagra d’Autunno, che durerà tutto il giorno, dalle 9 alle 18.

Nel parco di Villa Gonzaga ci saranno bancarelle hobbistiche e alimentari, con la partecipazione del Consorzio Ambulanti Insubria, isole gastronomiche e punto ristoro aperto, con castagne e frittelle di zucca.

Oltre al buon cibo, il divertimento: durante la giornata ci saranno attività pensate per i più piccoli, come la gimkana in bicicletta e la pesca delle ochette.

Il parco di Villa Gonzaga a Olgiate Olona

Infine sarà possibile visitare la sala De Capitani, recentemente restaurata, e sala Alba con i giocattoli d’epoca, per impreziosire questa domenica autunnale con un tuffo nella storia.