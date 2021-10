Open Day e lezioni aperte: ragazzi e famiglie alla scoperta degli Istituti superiori Fiorini e Pantani

Una costellazione di proposte che, ancora una volta, si apre allo sguardo di famiglie e ragazzi che nel prossimo futuro intendono imboccare uno dei variegati percorsi educativi proposti dall’universo Acof all’interno degli Istituti superiori paritari Olga Fiorini e Marco Pantani.

È infatti tempo di open day in vista delle prossime iscrizioni e, considerando la situazione sanitaria che obbliga a restrizioni e accorgimenti di sicurezza, la struttura diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini in via Varzi a Busto Arsizio ha predisposto una serie di visite e presentazioni speciali (sia in presenza che online) con numeri contingentati. Il tutto per illustrare le tante novità didattiche incastonate in una realtà variegata e dalla lunga esperienza nel campo dell’educazione.

Prenotazioni aperte, dunque, per conoscere la vastissima gamma dei percorsi di studio ormai consolidati dopo decenni di attività nell’ambito scolastico ma sempre con una spinta all’innovazione.

Da metà ottobre sarà dunque possibile visitare le varie scuole per visionare gli spazi, per conoscere i piani formativi e, soprattutto, per dialogare con docenti e studenti sulle diverse opzioni possibili. Il tutto potendo contare su un modello organizzativo sempre all’avanguardia ma che poggia su una lunga esperienza, oltretutto con il numero delle iscrizioni in costante aumento e il livello del rendimento anch’esso in crescita, come dimostrano i venti giovani che pochi mesi fa si sono diplomati con il massimo dei voti.

Tantissime sono le realtà che sarà possibile scoprire da qui alla metà di gennaio da parte di chi sta cercando di orientarsi sulla scelta formativa da intraprendere al termine delle scuole medie. Nell’alveo degli Istituti Olga Fiorini, si spazia dal Liceo artistico Design della Moda all’Istituto tecnico Sistema Moda, dal Liceo delle Scienze umane economico sociale con progetto spettacolo all’Istituto tecnico di Grafica e Comunicazione. Ormai consolidata è l’esperienza didattica dedicata a chi pratica e ama lo sport, con l’ormai collaudato Liceo scientifico intitolato a Marco Pantani a cui, da qualche anno, si è affiancato anche l’Istituto professionale dei servizi commerciali con declinazione sportiva.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

OPEN DAY ONLINE E IN PRESENZA

Le presentazioni online sono state organizzate in quattro diversi venerdì, alle ore 18 oppure alle 19:

15 ottobre

19 novembre

10 dicembre

14 gennaio

Gli eventi in presenza sono suddivisi su due sabati, con tre diversi turni, alle ore 9.30, 10.30 e 11.30.

16 ottobre

20 novembre

LEZIONI APERTE

Per consentire agli interessati di immergersi ulteriormente nel mondo Acof, alle 9.30 del mattino di sabato 11 dicembre e sabato 15 gennaio, si terranno anche delle lezioni aperte.

La partecipazione ad open day e lezioni, come detto, è possibile quest’anno solo tramite prenotazione, da effettuare direttamente sul sito internet www.olgafiorini.it, mentre si possono richiedere ulteriori informazioni al numero telefonico 0331.624318 oppure all’indirizzo di posta elettronica didattica.iss@acof.it.

CONTATTI

Istituti Scolastici Superiori Olga Fiorini

Via Varzi, 16, 21052 Busto Arsizio VA

0331 624318

Sito