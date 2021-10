Pioggia per un giorno, poi il vento spazzerà le nubi

Un po’ di pioggia oggi, giovedì 21 ottobre, ma poi il vento spazzerà le nubi e il weekend (dovrebbe) essere salvo. Sono queste le previsioni del “nostro” Centro Geofisico Prealpino che annunciano anche l’arrivo della neve sulle Alpi, ma sopra i 2200 metri. Quindi oggi il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge deboli e sparse. Nel pomeriggio via via asciutto a partire dalla Lombardia Ovest. Nella notte ingresso del vento da Nord. Temperature senza variazioni.

Venerdì ancora qualche nuvola sulla bassa padana in mattinata, poi sereno o poco nuvoloso. Ventoso sulla fascia alpina e favonio al mattino in area pedemontana. Foschia e banchi di nebbia sulla pianura in serata. Temperature massime in aumento, minime in sensibile calo.

Sabato sarà sereno o poco nuvoloso al mattino, poi qualche nuvola. Foschie e nebbie sulla pianura nelle ore più calde. Asciutto su tutta la regione. Temperature in calo.