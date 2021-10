Primo consiglio comunale a Barasso: il sindaco ha scelto la sua squadra

Lorenzo Di Renzo Scolari ha giurato questo pomeriggio. Davanti al consiglio comunale di Barasso, riunito eccezionalmente alla Casa del Sole per ospitare anche i cittadini, il neo Sindaco ha assunto ufficialmente l’incarico. Al suo fianco confermata la vice sindaco uscente Ilaria Ossola che avrà anche le deleghe ai servizi sociali, a quelli educativi e alla cultura. Assessore confermato anche Roberto Bonelli che continuerà a occuparsi del territorio: demanio, opere pubbliche urbanistica.

Galleria fotografica Consiglio comunale di Barasso 4 di 29

Il giovane sindaco ha ringraziato i cittadini di Barasso che si sono recati alle urne numerosi, aumentando il tasso di affluenza rispetto alla precedente consultazione, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale. Ha ringraziato, poi, chi lo ha votato, non fermandosi alla sua giovane età ma anzi mostrando fiducia in lui e nella sua squadra. Nato e cresciuto a Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari ha esposto il suo piano programmato ripercorrendo, punto su punto, quanto promesso in campagna elettorale.

Una prima seduta breve, per assolvere agli obblighi previsti, in un luogo che diventerà un nuovo punto di riferimento per la collettività barassese.