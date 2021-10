Quinta giornata di Serie D: Legnano per confermarsi, Castellanzese per ripartire

Questa intensa settimana di Serie D, che ha visto il Girone B impegnato anche nel turno infrasettimanale, si chiuderà domenica 10 ottobre (ore 15.00) con la quinta giornata.

Legnano e Castellanzese arrivano da risultati opposti e avranno a disposizione turni casalinghi da sfruttare, con motivazioni differenti.

LEGNANO – BRENO

A Caronno Pertusella – che ospiterà i lilla fino a che non tornerà disponibile il “Mari” – i ragazzi di mister Marco Sgrò vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta mercoledì contro il Sona e ospiteranno il Breno, avversaria ostica e da non sottovalutare. Il Legnano però vuole stare nelle posizioni che contano della graduatoria e l’unico modo per farlo è vincere e continuare a mettere punti in tasca.

CASTELLANZESE – BRIANZA OLGINATESE

Di umore opposto rispetto al Legnano è la Castellanzese, che arriva da due sconfitte di fila contro Sona e Virtus CiseranoBergamo e al “Provasi” si troverà di fronte un’altra formazioni pericolosa. La Brianza Olginatese, neo promossa dall’Eccellenza, è una società ambiziosa che punta a fare un buon campionato. I neroverdi di mister Andrea Ardito cercheranno di reagire dopo i due ko di fila e proveranno a sconfiggere i bianconeri per ritrovare il sorriso.