Ritrovata senza vita la donna scomparsa a Castellanza

La peggior notizia che si potesse attendere per chiudere la settimana è arrivata nella tarda serata di domenica 10 ottobre. Raffaella Danese, la donna scomparsa da qualche giorno, è stata ritrovata senza vita nello stabile dell’ex Enel di Castellanza.

47 anni, di Legnano, Raffaella Danese aveva fatto perdere le tracce una settimana fa. Numerosi gli appelli per il suo ritrovamento, rilanciati anche dalla trasmissione specializzata Chi l’Ha Visto?. Numerosi anche i perlustramenti della zona, fiume Olona compreso, con sommozzatori ed elicotteri in azione.

Per lei non c’è stato nulla da fare. A ritrovare il suo corpo, non lontano da dove aveva lasciato la macchina in via Isonzo, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio coadiuvati nelle ricerche dai volontari della Protezione Civile.