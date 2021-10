Rugby Varese, finalmente si riparte. Al “Levi” subito il favorito Cus Milano

Comincia finalmente nel fine settimana la Serie B della palla ovale, campionato dove è impegnato il Rugby Varese, guidato da capitan Mattia Borello. I biancorossi partiranno con un impegno molto duro, forse il più complicato di questa lunga stagione. Domenica 17 ottobre, alle 14.30, Varese ospiterà il Cus Milano al “Levi” di Giubiano.

Milano è sicuramente una delle squadre più forti del Girone 1 e una chiara

pretendente per la vittoria finale, nonché per la promozione in Serie A. Il talento e la qualità dei milanesi non sono discutibili, infatti nel campionato interrotto dal Covid il Cus aveva ottenuto dodici vittorie e zero sconfitte, dimostrando pienamente il suo valore.

Il Varese è ben conscio delle qualità del suo avversario, ma non ha la benché minima intenzione di tirarsi indietro, anzi. I biancorossi hanno infatti tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque e la voglia di iniziare col piede giusto, soprattutto sul proprio campo, non manca affatto. «Sappiamo che la prima partita sarà

impegnativa – spiega coach Stefano Piazza, responsabile dei trequarti -, ma

noi tecnici conosciamo i nostri ragazzi e siamo certi che possono fare molto bene. C’è tanto da fare ma la squadra è carica e sta lavorando nel modo giusto».

La sfida quindi è lanciata: «Domenica contro il Cus si entra in campo per vincere,

non è una novità, è la base di tutti gli sport, soprattutto quella di uno sport di sacrificio come il rugby – prosegue Piazza che ha un lungo passato da giocatore biancorosso – Il Rugby Varese deve essere una squadra scomoda da affrontare per tutti, soprattutto in casa, come accadrà questa domenica, dove anche noi avremo un’ottima opportunità per metterci alla prova e dimostrare il nostro valore come gruppo».

Il girone del Varese è quasi per intero composto da formazioni lombarde, ben otto su dodici iscritte. Il raggruppamento è completato da un’emiliana (Piacenza), due piemontesi (Ivrea e Monferrato) oltre al Capoterra che rappresenta la Sardegna ed è ormai una costante per le formazioni continentali.

La Serie B è composta da 46 squadre in quattro gironi (due da 12 e due da 11): le prime di ogni gruppo saranno promosse in Serie A mentre non sono previste retrocessioni.