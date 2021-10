Serie D, Chieri – Varese in diretta

Sesta di campionato per il Varese che al “Franco Ossola” ospita il Chieri primo in classifica. Biancorossi che dopo tre gare a digiuno di vittorie vogliono tornare a fare i tre punti. Aggiornamenti in tempo reale anche per Caronnese – Casale. Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI