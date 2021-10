Taekwondo a Busto Arsizio, brilla lo Sporting Club Samarate

Il taekwondo ha vissuto di recente un momento di grande popolarità in Italia grazie a Vito Dell’Aquila, la prima medaglia d’oro azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. Anche sulla scia dei risultati ottenuti dalla nazionale (Molfetta era stato oro a Londra, Sarmiento vinse un argento e un bronzo), nel nostro Paese l’arte marziale sudcoreana si è ritagliata un buon seguito e il Varesotto non fa eccezione.

Così ieri – domenica 24 ottobre – il PalaBisterzo di Busto Arsizio ha ospitato gli “Internazionali d’Italia” di taekwondo nel rispetto delle norme anticovid in vigore. La manifestazione è stata organizzata dal Settore Nazionale Taekwondo Endas (che è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) in collaborazione con l’Asd Unitam e il Centro Taekwondo Busto Arsizio.

La formula non ha previsto, come negli anni scorsi, due gare distinte di “Forme” e “Combattimento” ma solo la gara tecnica svolta con distanziamento e senza contatto. Inoltre, una parte degli atleti ha gareggiato in presenza (circa 120 provenienti da tutta Italia) mentre un secondo gruppo (90 atleti da Irlanda, Inghilterra, Francia e Spagna) si è confrontato online.

Tra i grandi protagonisti della prova c’è stato senza dubbio lo Sporting Club Samarate: la società varesotta ha infatti conquistato il primo posto nella classifica a squadre grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti. Sei le medaglie d’oro, vinte da Tommaso Riganti, Aurora Esposito, Khadija Oulji, Diego Micello, Roberto Vignati e Luca Ferrario. Podio anche per Leonardo Monti, Alessandra Casaverde, Maryan Russo (argento) e Ayman Mizmizi (bronzo).

Nella graduatoria a squadre in presenza, Samarate ha preceduto i team provenienti da Verona, Solarolo e Magnago mentre il successo tra le formazioni online è andato a Kilkenny davanti al Manchester e ai francesi della ASSCC.